Тръмп обмисля изпращането на войници в Близкия изток за нова фаза на войната с Иран

Администрацията на Доналд Тръмп обмисля изпращането на хиляди допълнителни военнослужещи в Близкия изток, докато военната операция срещу Иран навлиза в следващ етап. Президентът не изключва и възможността за ограничена сухопътна операция.

Подсилването на американските сили би дало на Вашингтон по-широк набор от военни възможности. Сред обсъжданите варианти е ескорт на петролни танкери през Ормузкия проток — ключов маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол. Макар подобна мисия да разчита основно на военноморски и въздушни сили, не се изключва и разполагане на войски по иранското крайбрежие, съобщава ynetnews.

Друг разглеждан сценарий включва изпращане на сухопътни части до остров Харк в Персийския залив, през който преминават около 90% от износа на ирански петрол. Според американски представители подобна операция би била изключително рискова, предвид способността на Иран да атакува острова с ракети и дронове. На 13 март САЩ нанесоха удари по военни цели на острова, а Тръмп вече заплаши да атакува ключова петролна инфраструктура. Военни експерти отбелязват, че евентуално овладяване на острова може да се разглежда като алтернатива на неговото унищожаване, предвид значението му за икономиката на Иран. Възможно разполагане на сили в Иран Обсъжда се и вариант за изпращане на американски части на територията на Иран с цел обезопасяване на запаси от обогатен уран. По информация на източници, подобна операция не е непосредствена и би представлявала изключително сложна и опасна мисия, дори за елитни специални сили.

„Няма взето решение за изпращане на сухопътни войски към този момент, но президентът запазва всички опции“, заяви представител на Белия дом. Операцията, известна като „Епична ярост“, има за цел да унищожи балистичните способности на Иран, да неутрализира военноморските му сили и да гарантира, че страната няма да се сдобие с ядрено оръжие. Въпреки че в миналото Тръмп критикуваше участието на САЩ във външни военни конфликти, настоящата ескалация поставя неговата политика под натиск. Вътрешнополитическият риск също нараства на фона на общественото недоволство и предстоящите междинни избори. Напрежение около военните ресурси Източници посочват, че американските сили в региона вече са под напрежение, включително заради изтеглянето на самолетоносача USS Джералд Р. Форд за ремонт в Гърция след инцидент на борда. Неясно бъдеще за Ормузкия проток Тръмп също постави под въпрос дали САЩ трябва да поемат водеща роля в осигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток. Той призова други държави да се включат и дори допусна възможността Вашингтон да се оттегли от инициативата.

„Интересно ми е какво би станало, ако довършим това, което е останало от иранската държава, и оставим страните, които използват този маршрут, да се грижат за него“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.