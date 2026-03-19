Педро Санчес към Крум Зарков: Успех на изборите и с нетърпение очаквам да работим заедно

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков взе участие в среща на Партията на европейските социалисти (ПЕС) в Брюксел преди заседанието на Европейския съвет. В нея се включи и бившият президент на ПЕС Сергей Станишев.

Форумът събра водещи представители на социалистическото и социалдемократическото семейство в Европа, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Коща, президентът на ПЕС Стефан Льовен, заместник-председателят на Европейския парламент Виктор Негреску, Ката Туто, президент на Европейския Комитет на регионите, както и други леви лидери.

Основен акцент в разговорите бе необходимостта от засилване на усилията за мир и дипломация. Социалистите приеха декларация за незабавно прекратяване на войната в Близкия изток като непосредствен приоритет за Европейския съюз, тъй като конфликтът заплашва икономическата, политическата и социалната стабилност на Европа.

Левите лидери изразиха ясна позиция, че Европа трябва да бъде глас на разума и да отстоява политики, насочени към предотвратяване на конфликти. В същото време те осъдиха позициите на десните и крайнодесните партии, които според тях на практика легитимират „правото на силния" и подкопават основите на международния ред, основан на правила.

В рамките на срещата испанският премиер Педро Санчес проведе разговор с Крум Зарков, като благодари за подкрепата за позицията „Не на войната!" и усилията тя да се утвърди като водещ принцип в европейската политика, който вече среща широка подкрепа от цялото ляво семейство в Европа.

Крум Зарков и председателят на Европейския съвет Антонио Коща обсъдиха ключови теми от европейския дневен ред, включително сигурността, икономическите предизвикателства и ролята на България в общите решения на Европейския съюз. Председателят на БСП подчерта значението на активното ни участие в европейските дебати и необходимостта страната ни да бъде част от формирането на леви решения за бъдещето на Европейския съюз.

Форумът в Брюксел е част от координацията на позициите на социалистическите лидери преди Европейския съвет, като сред основните теми бяха международната сигурност, икономическото развитие и социалната справедливост в Европа. Сред акцентите бяха и предстоящите преговори по следващата Многогодишна финансова рамка, като бе подчертано значението на силна кохезионна политика като ключов инструмент за намаляване на неравенствата и подкрепа за развитието на регионите.