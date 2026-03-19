ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Експерти от ЕС пристигнаха в Украйна, за да инспектират тръбопровода "Дружба"

Експерти от Европейския съюз пристигнаха в Украйна, за да оценят състоянието на петролопровода "Дружба", заяви украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз", цитирана от Ройтерс.

Доставките по "Дружба" бяха спрени през януари, което стана причина за спор с Унгария, блокирал заем от ЕС за Киев, предава БТА.

Миналата седмица ЕС предложи да изпрати своя мисия, която да инспектира тръбопровода. Украйна заяви по-късно, че е приела предложението на Брюксел за оказване на техническа помощ и за финансиране на възобновяването на доставките през повредения тръбопровод.

Унгария и Словакия не получават доставки на руски петрол през "Дружба" от края на януари, когато Киев каза, че тръбопроводът е бил поразен при руски удар в Западна Украйна и че ще е необходимо време за ремонт.

Унгария изпрати в Украйна този месец своя мисия за установяване на фактите около спирането на доставките на петрол чрез тръбопровода. Киев не коментира до какви резултати е довела работата на тази мисия.

Унгария и Словакия, които са единствените страни от ЕС, които все още внасят руски нефт, обвиняват Украйна, че умишлено забавя възстановяването на петролните доставки, по политически причини.

Европейски парламент

