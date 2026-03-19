Истински опосум се появи на рафт с плюшени играчки в австралийски магазин

Пътник на австралийското летище в Хобарт, щата Тасмания, който разглеждал магазин за сувенири, забелязал на рафта сред плюшените кенгурута истинско опосумче, пише Асошиейтед прес.

Над опосума били наредени библита – торбести животни с дълги заешки уши, и кучета динго, а до него в секцията с кенгурутата стоял и тасманийски дявол – хищник, вдъхновил анимационния герой на „Уорнър брос" Таз, предава БТА.

„Един пътник съобщил за него на служителка, която не могла да повярва на ушите си", каза мениджърът на търговските обекти на летището Лиъм Блумфийлд. След това тя звъннала на управата и казала, че имат опосум в магазина.

Сътрудник направил видео на истинското животинче с телефона си, преди то да се изплаши от нарастващото внимание и да напусне магазина. Служители успели да извадят опосумчето от летището невредимо.

Блумфийлд не знае какво е привлякло животинчето в магазина. „Предполагам, че е видяло плюшените играчки на рафта и е решило да си направи дом сред тях. Искало е да се слее с обстановката", шегува се Блумфийлд.

Не се знае как опосумчето е влязло в магазина и колко време е престояло там.

Малко вероятно е животинчето да е било поставено там за шега, тъй като за да бъде внесено в охраняемата зона на терминала, то е трябвало да мине проверка през рентген.