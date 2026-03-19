Никушор Дан: Иран не е заплашвал Румъния

Румънският президент Никушор Дан заяви днес, че Румъния е защитена от принадлежността към НАТО и присъствието на американските военни, подчертавайки, че неотдавнашните изявления на Министерството на външните работи на Иран са се отнасяли дo „политическите и юридически" последици за страната, предаде Аджерпрес.

Коментарите бяха направени по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел, предава БТА.

„Да погледнем това, което каза иранското външно министерство за Румъния. Не са заплашвали Румъния. Говориха за политическите и юридически последици. Не сме в по-различна ситуация от тази преди един, два или три месеца. Румъния е защитена, част е от НАТО, има стратегическо партньорство със САЩ и чрез допълнителното присъствие на американски сили е още по-сигурна", посочи президентът в отговор на журналистически въпроси.

Иран предупреди Румъния в понеделник, че ще отговори политически и правно, след като страната разреши на Съединените щати да използват бази на територията ѝ за операции срещу Иран, съобщи изданието „Иран интернешънъл".

Техеран призова всички страни да не се намесват във войната, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

Никушор Дан и Марк Рюте бяха попитани и за реакцията на американския президент Доналд Тръмп, след като редица съюзници от НАТО отказаха да се намесят за обезпечаване на сигурността на Ормузкия проток на фона на войната в Близкия изток.

„По отношение на Ормуз всички са съгласни, че този проток не може да бъде затворен, той е ключов за световната икономика. Що се отнася до съюзниците, те водят разговори със САЩ и помежду си за най-добрия начин, по който да бъде решен този проблем със сигурността", посочи Рюте, цитиран от телевизия Диджи 24.

„Имам пълното доверие, че съюзниците ще направят всичко, за да подкрепят общия интерес", добави генералният секретар на НАТО.