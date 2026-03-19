Мерц приветства сигнали от Тръмп за край на военните действия в Близкия изток

Германският канцлер Фридрих Мерц днес приветства, което той определи като "сигнали от страна на американския президент Доналд Тръмп, че военните действия в Иран могат да приключат, което би позволило на Европа да допринесе за установяването на мир в Близкия изток", предаде Ройтерс.

"Изразявам изричната си благодарност, че американският президент изпрати сигнал в тази връзка снощи, че е готов да сложи край на военните действия", заяви той пред репортери преди срещата на върха на ЕС в Брюксел, предава БТА.

Тръмп заяви късно вчера, че Израел е атакувал основното газово находище на Иран, което представлява значително ескалиране на конфликта между САЩ и Израел, но добави, че Израел няма да предприеме по-нататъшни подобни атаки, освен ако Иран не отвърне.

Мерц повтори, че Европа е готова да помогне за стабилизирането на Близкия изток, след като военните действия спрат.

Ройтерс припомни, че когато Тръмп призова страните да се присъединят към глобалната инициатива срещу Иран и да разположат военни кораби, за да бъде отворен Ормузкия проток, призивът му беше отхвърлен от някои от най-близките съюзници на Америка.

Мерц заяви пред германските депутати вчера, че е съгласен, че на Иран не трябва да се позволява да представлява заплаха за съседите си, но изрази съмнения относно обосновката на американско-израелската война.

"До днес няма убедителен план за това как тази операция би могла да успее. Вашингтон не се е консултирал с нас и не е казал, че европейската помощ е необходима", заяви той. "Бихме посъветвали да не се следва този курс на действие, както е бил следван. Затова обявихме, че докато войната продължава, няма да участваме в осигуряването на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, например чрез военни средства."

Ройтерс подчертава, че европейските лидери отхвърлиха прякото участие в американско-израелските военни операции срещу Иран, опасявайки се да не бъдат въвлечени в непредсказуем конфликт, чиито цели не разбират напълно и който е непопулярен сред собствените им граждани.

Министърът на отбраната на правителството на Мерц, Борис Писториус, в понеделник беше също толкова категоричен, колкото шефа си: "Това не е нашата война, ние не сме я започнали."