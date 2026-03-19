Кремъл заяви, че ще направи всичко възможно, за да помогне на руски археолог, който е заплашен да бъде екстрадиран от Полша в Украйна, предаде Ройтерс.

Александър Бутягин е обвинен от Украйна в участие в неразрешени разкопки и разграбване на исторически артефакти в Крим, който беше анексиран от Русия през 2014 г., предава БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е очевидно, че полският съд изпитва проукраински симпатии.

Песков също така посочи, че разширяването на войната в Близкия изток дестабилизира енергийните пазари, което има глобални последствия, включително за Русия.

Говорителят на Кремъл осъди това, което нарече засилване на украинските атаки срещу газокомпресорните станции на "Газпром", като заяви, че такива инциденти застрашават критичната инфраструктура и международните енергийни маршрути. "Газпром" заяви, че такива атаки са се увеличили по честота тази седмица, но всички те са били отблъснати.