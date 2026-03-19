Ердоган: Турция заема твърд подход спрямо действията, нарушаващи въздушното й пространство

Турция предприема мерки, които да укрепят спокойствието и сигурността на турския народ, като в същото време заема твърда позиция спрямо действията, нарушаващи въздушното ѝ пространство, каза в празничното си послание по случай настъпващия Рамазан байрам турският президент Реджеп Ердоган, цитиран от Анадолската агенция.

Президентът посочи със съжаление, че „продължават да кървят раните, отворени в четирите краища на географията на сърцето на Турция", предава БТА.

„Нашите братя в Газа се опитват да отбележат празника Рамазан под атаките на Израел, който нарушава правилата за примирие и пречи на достъпа на хуманитарна помощ. Политиката на окупация и разрушение продължава с пълна сила в различни райони на Палестина, най-вече в Източен Йерусалим и Западния бряг, както и в южната част на Ливан", каза Ердоган.

По думите на турския лидер „провокациите на Израел" са довели до започнатите на 28 февруари атаки срещу Иран и ответните удари на Иран с ракети и дронове срещу трети страни, което е засилило напрежението в региона.

„Съзнавайки, че носим отговорността за 86 милиона души пред тази тревожна картина, ние никога не пренебрегваме предпазливостта и предпазните мерки. Заемаме много твърд подход спрямо действията, нарушаващи въздушното ни пространство, а в същото време продължаваме да предприемаме стъпки, които ще укрепят мира и сигурността на нашия народ", каза той.

Ердоган говори и за мирния процес с Кюрдската работническа партия (ПКК) и стъпките за премахване на тероризма от дневния ред на страната, като каза, че стратегическото значение на инициативата „Турция без тероризъм", която държавата предприе преди 17 месеца, днес се разбира по-добре.

„Нашата цел е, като вземем предвид и кървавите сценарии, които се опитват да се разиграят в нашия регион, да доведем до успешен край това благородно начинание, което започнахме, без инциденти и без проблеми", посочи той.

В речта си Ердоган открои и изпълнените ангажименти от държавата към пострадалите от земетресенията през 2023 г., като изнесе данни, според които към 27 декември 2025 г. са завършени 455 327 самостоятелни жилища за настаняване на останалите без дом.

„В период на нарастваща несигурност в целия свят, през изминалата година успяхме да постигнем икономически растеж от 3,6 процента. С този темп Турция се превърна в третата страна с най-висок растеж сред държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 2025 г. Към момента резервите на централната ни банка възлизат на 200 милиарда долара. Полагаме огромни усилия, за да не допуснем прекомерното покачване на цените на петрола и природния газ да попречи на борбата ни с инфлацията", каза още турският лидер и увери, че Турция е в сигурни ръце.