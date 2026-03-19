Иран обмисля да събира транзитни такси от корабите в Ормузкия проток

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Иран обмисля да обсъди законодателство за събиране на транзитни такси от корабите в Ормузкия проток, заяви днес ирански законодател, цитиран от агенция Ройтерс, която се позовава на ирански медии.

Ройтерс отбелязва, че това може да е потенциален опит за "осребряване" от страна на Техеран на новопридобития си контрол над ключовия проток, пред който минава една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, предава БТА.

От началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран Техеран пречи на преминаването през протока на плавателни съдове, за които смята, че са свързани с военните му противници и техните съюзници.

Според иранската новинарска агенция ИСНА иранският парламент обмисля законопроект, по силата на който страните, които използват протока за корабоплаване, транзит на енергоносители и хранителни доставки, следва да плащат такси на Иран.

Съветник на иранския върховен лидер заяви, че след евентуалния край на войната ще бъде въведен "нов режим за Ормузкия проток".

