Заради скока на цените на петрола Сърбия удължи забраната за износ на горива

Сръбското правителство взе решение да удължи забраната за износ на петрол и нефтопродукти до 2 април 2026 г., стана ясно от съобщение на сайта на правителството.

„Забраната се отнася до износа на дизел, бензин и суров петрол и ние я удължихме като една от мерките за защита на гражданите и икономиката от рязкото покачване на цените на петрола на световния пазар, което все още продължава", заяви министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович в съобщението, предава БТА.

Тя посочи, че правителството на Сърбия е взело решение да освободи 40 000 тона дизел от резервите, като допълнителна мярка за защита на пазара, която ще бъде приложена през следващите дни.

Джедович Ханданович отбеляза още, че целта на приетите мерки, като например намаляването на акциза върху горивата в размер на 20 процента, е да се защити вътрешният пазар от недостиг на петролни деривати и скокове в цените поради глобалните смущения на световния пазар, дължащи се на конфликта в Близкия изток и 40-процентното покачване на цената на петрола през последните седмици.

На 13 март сръбското правителство намали акциза върху горивата в размер на 20 процента и тази мярка ще действа до 15 април.