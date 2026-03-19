Иван Демерджиев: Нито мога, нито искам да нареждам...

Муцунски: Приоритет за нас е стартът на преговорите за влизане в ЕС

Тимчо Муцунски КАДЪР: Екс/@TimcoMucunski

Нашият неосъществен стратегически приоритет е отварянето на преговорите и възможно най-скорошно членство в Европейския съюз, каза външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски в емисията на телевизия "Алсат".

"Ние всякак следим дискусията, както и различните дебати, които съществуват, но в този момент нашият неосъществен стратегически външнополитически приоритет на страната е отварянето на преговорите за членство и възможно най-скорошно пълноправно членство в Европейския съюз", каза Муцунски.

Той допълни, че за евентуална промяна в начина и правилата на разширяване е необходим консенсус, който не е наличен към момента, съобщи БТА.

"Осем години след стъпката (за промяна на името на държавата), приближаваме се към десет, страната все още не е започнала преговори с ЕС. Оттам резултатът от тяхната политика най-добре се вижда в това, което са направили и постигнали", подчерта Муцунски.

