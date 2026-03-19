Макрон: Безразсъдна ескалация, време е за прекратяване на огъня в Близкия изток

Френският президент Еманюел Макрон осъди "безразсъдната ескалация" на напрежението в Близкия изток, където войната засегна и обектите за добив на въглеводороди, по-специално в Катар, и призова за "прекратяване" на боевете по време на празника Ейд ал Фитр, бележещ края на рамазана, предаде Франс прес.

"Няколко страни от Персийския залив за първи път бяха подложени на удари по производствените си мощности, по същия начин, по който беше ударен Иран", отбеляза френският лидер при пристигането си на срещата на върха на ЕС в Брюксел, като изрази надежда за "преки" разговори между американците и иранците по този въпрос, предава БТА.

Макрон предложи през изминалата нощ "мораториум върху ударите срещу гражданска инфраструктура, по-специално енергийната", след като разговаря с американския си колега Доналд Тръмп и емира на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. Тези удари продължиха и след този призив.

"Ще продължим да се мобилизираме и, разбира се, предадохме това послание и на иранците", заяви френският президент пред медиите в Брюксел. Той добави, че желае "да се установят преки контакти между американците и иранците по този въпрос".

"Мисля, че всички трябва да се успокоят и боевете трябва да спрат поне за няколко дни, за да се опитаме да дадем още един шанс на преговорите", добави Макрон.

Той също така обяви днес "инициатива за сближаване", с която да се опита да помири компаниите "Еърбъс" и "Дасо", които са в конфликт по проекта за европейски изтребител, наречен Бъдеща въздушна бойна система (БВБС/FCAS).

"Решихме в идните седмици заедно да стартираме инициатива за сближаване между "Еърбъс" и "Дасо" именно за да намерим пътища за сближаване", заяви Макрон, като увери, че вярва "много силно" в този проект, който, по думите му, е "от ключово значение" за френските и германските въоръжени сили.