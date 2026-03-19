Лукашенко преговаря с пратеник на Тръмп в Минск

Беларуският президент Александър Лукашенко преговаря в Минск с пратеника на Доналд Тръмп - Джон Коул, предаде Франс прес, като отбелязва, че подобен кръг от преговори през декември доведе до освобождаването на политически затворници в замяна на облекчаване на американските санкции срещу Беларус, съобщава БТА.

Телеграм акаунтът "Пул Первого", свързан с беларуското президентство, съобщи, че Лукашенко е приел в Минск американска делегация, водена от Коул. На публикуваната снимка се вижда как двамата седят един до друг.

През декември Коул посети Беларус за преговори, в резултат на които беше обявена отмяна на американските санкции срещу беларуския калий – минерал, произвеждан в големи количества от тази източноевропейска страна, близък съюзник на Русия.

След това Минск освободи десетки политически затворници, сред които активистът Алес Беляцки, лауреат на Нобеловата награда за мир за 2022 г., и както и опозиционната лидерка Мария Колесникова, припомня АФП.