Историята с Пънч завършва с романс - бебето-макак си има приятелка (Видео, снимки)

Пънч и неговата приятелка Момо-чан СНИМКА: СКРИЙНШОТ

Трогателната история на маймунката Пънч, която милиони хора искаха да осиновят, има потенциал да прерасне един ден в красив любовен романс.

Невръстният макак в зоологическата градина на град Ичикава драматично бе изоставен от своята майка. Според специалисти нещо при раждането се объркало и тя не е в състояние да разпознае своето бебе. Това бе причината не само грубо да го отблъсква, но на моменти имаше и страховити епизоди - видеа разкриваха как тя вбесена го хващаше и го въртеше във въздуха сякаш за да го хвърли по-надалеч и да го нарани. 

Мъничкият уплашен Пънч бягаше от нея да се скрие, но след това привлечен от майка си отново се опитваше да се гушне в разярената си майка, чието поведение ескалираше и ставаше все по-брутално. 

Накрая пазачите му купиха плюшена играчка маймуна за 19 долара и бебето-макак пренесе цялата си любов към нея. То трогателно гушкаше играчката, старателно я измиваше с парцалче, галеше я, галеше я, криеше я, за да не пострада от останалите маймуни и всячески търсеше щастието, от което майка му го лиши. 

Пънч със своята плюшена маймуна за 19 долара. СНИМКА: СКРИЙНШОТ

Видеата генерираха милиони гледания, във фейсбук потребители споделяха, че искат да заминат в Япония, за да опитат да осиновят Пънч. И точно когато истерията стигна своя връх, ситуацията около мъника сякаш се подреди от самосебе си. 

Нови видеа разкриват, че той вече си има приятелка - малък женски макак, който обожава да си играе с Пънч и посетителите в зоологическата градина често ги улавят на кадрите си прегърнати. 

Още по темата - във фейсбук профила на сп. "Космос"

Пънч и неговата приятелка Момо-чан СНИМКА: СКРИЙНШОТ
