Отмениха работния обяд между Доналд Тръмп и японския премиер Санае Такаичи

Работният обяд между президента на САЩ Доналд Тръмп и гостуващата японска премиерка Санае Такаичи беше отменен, за да може срещата на върха между двамата в Белия дом да продължи по-дълго, съобщиха японската новинарска агенция „Джиджи" и Ройтерс, позовавайки се на официални представители на японското правителство.

По-рано днес Такаичи пристигна в САЩ на тридневно посещение за важни разговори с Доналд Тръмп във Вашингтон, предава БТА.

Срещата цели да затвърди позицията на Япония като незаменим американски партньор в Азия, дори когато Тръмп насочва вниманието си към Близкия изток заради войната с Иран.

Такаичи заяви пред репортери в Токио, че се надява да засвидетелства силата на двустранните връзки с Тръмп по въпроси, вариращи от безопасността до икономиката.