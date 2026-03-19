Мицотакис се обяви за активиране на клаузата за взаимопомощ в ЕС

Кризата в Близкия изток демонстрира необходимостта от действително активиране на клаузата за взаимна помощ в рамките на Европейския съюз, заяви днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис при пристигането си за Срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Мицотакис посочи, че Гърция е била първата страна, която е оказала помощ на Кипър след удара с дрон срещу британската военновъздушна база Акротири на острова в началото на месеца, предава БТА.

„Ще поискам (от Съвета) ясна пътна карта за това как можем да превърнем това фактически неформално активиране на чл. 42, пар. 7 (от Договора за Европейския съюз) в институционално трайно решение, с което да разполагат европейските страни, в случай че отново бъдат подложени на ново нападение", заяви той.

Споменатият от Мицотакис текст от Договора за ЕС предвижда, че „в случай, когато държава членка стане обект на въоръжено нападение на нейната територия, другите държави членки са задължени да ѝ окажат помощ и съдействие с всички средства, с които разполагат".

Пред медиите Мицотакис се спря и на възможните последствия за световната икономика от рязкото покачване на цените на петрола.

Той освен това отправи посланието, че Европа не трябва да бъде изправена пред нова бежанска криза като тази от 2015 г.

„Европа не може да понесе повторение на грешките от миналото", заяви Мицотакис и подчерта необходимостта от защита на външните граници и от готовност за всички възможни развития.