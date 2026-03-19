САЩ призова гражданите си да напуснат Саудитска Арабия заради нарастващо напрежение

В четвъртък Съединените щати призоваха своите граждани в Саудитска Арабия да напуснат страната поради опасения за сигурността, съобщава Turkiyetoday.

В изявление на посолството на САЩ в Рияд се казва: „Насърчаваме американските граждани да отпътуват от Саудитска Арабия чрез търговски полети, ако могат да направят това безопасно."

От посолството отбелязаха, че саудитското въздушно пространство остава отворено, въпреки че често се налагат ограничения на въздушното движение поради продължаващите заплахи от ракети и дронове.

Летищата в Рияд, Джеда и Дамам продължават да работят, а гражданите на САЩ са призовани да напуснат страната по безопасен начин, се добавя в изявлението.

Регионалната ескалация засилва опасенията за сигурността

Саудитска Арабия стана мишена на ракети и дронове, изстреляни от Иран в отговор на американско-израелски атаки.

Враждебните действия се засилиха, откакто Израел и САЩ започнаха съвместна офанзива срещу Иран на 28 февруари, при която според иранските власти са загинали около 1300 души, включително тогавашния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Иран отговори с атаки с дронове и ракети в целия регион и ефективно затвори Ормузкия проток – ключов маршрут за транзит на петрол, през който обикновено преминават около 20 милиона барела на ден и приблизително 20% от световната търговия с втечнен природен газ.

Това прекъсване допринесе за нестабилността на глобалните енергийни пазари.