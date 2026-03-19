ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Британският премиер осъди атаката срещу газово съоръжение в Катар

Британският министър-председател Киър Стармър. Снимка: Архив

Британският премиер Киър Стармър осъди днес среднощния ирански удар срещу газово съоръжение в Катар, като заяви, че правителството работи за бързо разрешаване на конфликта в Близкия изток, цитиран от Ройтерс.

През нощта иранска ракета удари газопреработвателно съоръжение в Рас Лафан, на което вече бяха нанесени щети предишния ден, предава БТА.

„Осъждам най-категорично нощния ирански удар срещу газово съоръжение в Катар. Работим за бързо разрешаване на ситуацията в Близкия изток, в най-добрия интерес на британския народ – защото няма съмнение, че прекратяването на войната е най-бързият начин за намаляване на разходите за живот", заяви Стармър в социалните медии.

Британският министър-председател Киър Стармър. Снимка: Архив

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

