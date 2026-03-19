Убиха 92-годишен милиардер в дома му

92-годишен предприемач беше открит мъртъв в луксозния си дом на брега на океана в Хермоса Бийч, Южна Калифорния, след драматична полицейска операция, продължила часове, съобщава FoxNews.

Сигналът е подаден малко след 12:30 ч. в събота, когато полицията е извикана за проверка на адреса, след като възрастният мъж не е бил виждан от дни. При влизането си в имота заедно с управител на сградата, служителите се натъкват на неочаквана ситуация – вътре се намирал мъж, който отказвал да съдейства, твърдял, че е въоръжен, и се барикадирал.

На място са изпратени специализирани части и преговарящи екипи, които в продължение на около седем часа се опитвали да убедят заподозрения да се предаде. В крайна сметка той е задържан без инциденти.

След получаване на съдебно разрешение за обиск, полицията открива тялото на собственика на имота – 92-годишния Димитриус Дукулос, дългогодишен инвеститор и предприемач, живял сам в крайбрежното жилище. По информация на съдебните власти, тялото е било в напреднал стадий на разлагане, а точната причина за смъртта все още не е установена и остава обект на разследване.

Задържаният е идентифициран като 39-годишния Еланор Больо, който според официалните данни е регистриран като мъж и е имал предишни регистрации под друго име. Той е арестуван в необичайно облекло – черен костюм, вратовръзка, федора и тъмни очила. Срещу него е повдигнато подозрение за убийство, а гаранцията му е определена на малко над 2 милиона долара.

Към момента остава неясно дали между жертвата и заподозрения е имало връзка, както и какъв е възможният мотив за престъплението. Разследването е поето от отдел „Убийства" към шерифската служба на окръг Лос Анджелис.