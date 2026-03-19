И българи срещу участието на Израел в Биеналето на Венеция

Само няколко седмици преди откриването на Биеналето на Венеция през май, международната художествена сцена е разтърсена от нова вълна от протести. След споровете около завръщането на Русия, сега се отваря втори, още по-деликатен фронт, този срещу участието на Израел.

178 артисти, куратори и културни дейци, свързани с изложбата, са подписали открито писмо, адресирано до ръководството на Биеналето, в което настояват Израел да бъде изключен от 61-вото издание на Международната художествена изложба. Сред подписалите има представители на десетки държави, включително и България. Става въпрос за 82 участници от националните павилиони, 55 културни оператори, 41 артисти от основната изложба „In Minor Keys". Сред подписалите фигурират имената на български артисти и куратори като Венета Андрова, Гери Георгиева, Мария Налбантова, Райна Тенева и кураторката Мартина Йорданова. Това поставя България сред активните гласове в нарастващото движение.

Коалицията обединява държави от Европа, Близкия изток, Азия и Америка, с други думи -от Белгия и Франция до Катар и Южна Корея. Част от подписалите са избрали да останат анонимни поради страх от политически, правни или дори физически последици. Протестиращите поставят под въпрос това, което те определят като „двоен стандарт". Според тях международната общност бързо е осъдила Русия за инвазията в Украйна, включително чрез натиск върху Биеналето да ограничи руското участие. В същото време, твърдят те, липсва аналогична реакция спрямо Израел, въпреки обвиненията от страна на Съвета на ООН по правата на човека, за тежки нарушения срещу палестинското население.

Този контраст, според авторите на писмото, показва политическа избирателност в прилагането на морални стандарти в културната сфера. Зад инициативата стои колективът Art Not Genocide Alliance, който от години организира кампании срещу участието на Израел в международни културни форуми.

В писмото се казва: „Ние, като артисти, куратори и културни дейци, отказваме да позволим държавата Израел да бъде представена, докато извършва геноцид."

Организацията припомня, че през 2024 г. подобна мобилизация е довела до затварянето на израелския павилион по време на Биеналето. Един от най-силните аргументи в писмото е свързан с културните последици от конфликта. Подписалите твърдят, че израелските действия засягат не само хора, а и културната инфраструктура: унищожаване на музеи, архиви и библиотеки, разрушаване на университети и културни центрове, преследване и убийства на артисти, писатели и журналисти. Според тях това представлява „опит за унищожение не само на народ, а и на неговата култура".

От Биеналето засега не са дали официален отговор на писмото. В предишни изявления институцията подчертава, че не взема директни решения за националните участия, тъй като те се определят от самите държави. Биеналето също така защитава позицията си като „пространство за диалог, свобода и артистично изразяване", въпреки нарастващия политически натиск. Случаят с Израел идва на фона на вече съществуващо напрежение около руското участие, което също предизвика международни реакции и дипломатически натиск.