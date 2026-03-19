Откриха българи и украинци в нелегална фабрика за цигари в Италия

Единадесет души с българско и украинско гражданство са открити при обиск в нелегална фабрика за цигари край Верона, Италия, при акция, проведена по искане на Европейската прокуратура. Те са предадени на националните власти заедно с двамата италиански собственици на обекта по обвинения за притежание на контрабандни тютюневи изделия и фалшифициране на търговски марки, пише в уебстраницата на прокуратурата.

Фабриката, разположена в Кастагнаро, е била оборудвана с всички необходими машини за мащабно производство и е имала капацитет да произвежда до 4 милиона цигари дневно. Стойността на съоръжението се оценява на над 2 милиона евро.

По време на операцията са иззети общо 17 тона цигари, 8 тона нарязан тютюн, 108 палета с прекурсори и 31 палета с материали за производство на тютюневи изделия. Разследването е резултат от продължителна работа на властите, проследили веригата на доставки след предишни конфискации в района на Палермо.