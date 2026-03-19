Затварят бензиностанциите на гръцкия остров Лимнос

Цените на горивата в Гърция СНИМКА: Бойка Атанасова

След като днес бензиностанциите на гръцкия остров Лесбос бяха затворени в протест срещу наложения от правителството таван на търговската печалба върху горивата, от утре спират работа и колегите им от остров Лимнос, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА. 

Според собствениците на бензиностанции на двата острова ограничението на печалбата до 12 евроцента на литър не осигурява рентабилността на обектите им. Те настояват лимитът да бъде увеличен поне до 20 евроцента.

На бензиностанциите от вчера започнаха да се събират опашки от автомобили, а цената на обикновения безоловен бензин беше около 2 евро на литър.

Вчера на извънредно общо събрание Федерацията на собствениците на бензиностанции в Гърция заяви, че наложеният таван на печалбата „прави бензиностанциите нежизнеспособни", съобщи телевизия Скай. Единодушно беше решено да започне подготовка на протести, които ще бъдат обявени в зависимост от планираната за днес среща с министъра на развитието Такис Теодорикакос.

Гръцкото правителство въведе ограничения на търговската печалба при горивата и при стоките от първа необходимост като мярка за борба с поскъпването заради кризата в Близкия изток и свързаните с нея смущения на световните пазари.

