Турската жандармерия иззе 8500 исторически артефакти и монети в Истанбул

При акция на турската жандармерия в истанбулския квартал Санджактепе днес е разкрита контрабанда на повече от 8500 исторически монети и артефакти, за които се смята, че датират от византийския, римския и османския период, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

По информация на жандармерията при акцията в паркиран автомобил са намерени общо 8582 артефакта, включително монети от времето на Римската, Византийската и Османската империя, бронзови животински и човешки фигурки, висулки, пръстени, мъниста, колие с кръст и др.

Във връзка със случая са задържани четирима заподозрени, а прокуратурата е внесла обвинителен акт срещу тях с искане за до пет години затвор по обвинения в нарушение на Закона за защита на културните и природните ценности.

Според експертна оценка всички иззети артефакти с изключение на един, за който е установено, че е реплика, попадат в категорията на защитени археологически и етнографски артефакти.