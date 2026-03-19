САЩ използваха най-новата си бомба GBU-72/B за унищожаване на бункери в Иран

Според информация на различни американски медии, американските военновъздушни сили вече използват най-новата си бомба GBU-72/B за поразяване на защитени обекти от клас 5000 паунда (около 2270 кг). Твърди се, че именно такива са били използвани през нощта на вторник срещу сряда при удари срещу укрепени ирански позиции по протежението на стратегически важния Ормузки проток, пише The War Zone.

„Преди часове американските сили успешно използваха множество 5000-паундови боеприпаси за дълбоко проникване срещу укрепени ирански ракетни площадки по крайбрежието на Иран близо до Ормузкия проток", написа в социалната мрежа X Централното командване на САЩ (CENTCOM) на 18 март, без да назовава конкретния модел. „Иранските противокорабни крилати ракети в тези обекти представляваха риск за международното корабоплаване в пролива".

Малко след това Хейли Брицки от CNN написа в X: „Американски служител потвърждава, че това е бил GBU-72 Advanced 5K Penetrator". Fox News също съобщи за използването на GBU-72/B в снощните удари.

GBU-72/B е разработена, за да замени по-старата GBU-28/B от 1991 г. Тя също е от класа на 5000-паундовите „разбивачи на бункери", но не е ясно колко бройки от нея са останали в инвентара на САЩ.

Все още не е напълно уточнено кои самолети са сертифицирани за оперативно използване на GBU-72/B. През 2021 г. щатските въздушни сили обявиха успешно пускане на A5K от F-15E Strike Eagle по време на тестове. През 2024 г. се появиха снимки на бомбардировач B-1, носещ една от бомбите на външен пилон под фюзелажа.

Технически, A5K съчетава бойна глава за проникване BLU-138/B с опашен комплект, съдържащ GPS-асистирана навигационна система (INS) за насочване. Този комплект е вариант на използвания при 2000-паундовите прецизни бомби JDAM. Маркировките на бойната глава BLU-138/B показват, че тя тежи около 4422 паунда (2005 кг), от които около 1066 паунда са експлозиви PBXN-109 и AFX-757. Това са същите експлозиви, използвани в огромната 30 000-паундова бомба GBU-57/B (MOP).

Според бюджетни документи на американските военно въздушни сили: „С подобрена издръжливост, повишена леталност и интелигентни взриватели, GBU-72 значително подобрява ефективността, като броя на нужните оръжия за унищожаване на цел на по-ниска цена".

Старата GBU-28/B може да проникне през повече от 45 метра пръст и поне 4,5 метра армиран бетон. GBU-72/B запълва нишата между стандартните 2000-паундови бомби (като BLU-109/B) и гигантската GBU-57/B (MOP), която е в ограничен резерв за най-приоритетните цели.

Ударите срещу иранските ракетни сайтове целят отварянето на Ормузкия пролив за редовен морски трафик. Досега няма преки доказателства, че Иран е използвал пълния си арсенал от хиляди противокорабни ракети, но заплахите от дронове и мини вече доведоха движението през пролива до виртуален застой. Това има тежки последици за световните енергийни пазари и икономиките на арабските държави в Залива.

Американският президент Доналд Тръмп коментира ситуацията в Truth Social с въпроса: „Чудя се какво би станало, ако 'довършим' това, което е останало от иранската терористична държава... Това ще накара някои от нашите нереагиращи 'съюзници' да се раздвижат, и то бързо!!!"