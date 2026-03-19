Тръмп поканил президента на Казахстан на срещата на върха на Г-20

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев е получил писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи казахстанската новинарска агенция Казиформ, позовавайки се на прессекретаря на държавния глава.

В писмото Тръмп е благодарил за срещата си с Токаев по време на учредителното заседание на Съвета за мир във Вашингтон през февруари, пише БТА.

Тръмп е изразил очакване отново да посрещне казахстанския лидер както на следващата сесия на Съвета за мир, така и на предстоящата среща на върха на Г-20, планирана за края на 2026 г. в Маями.