Иран: Няма да се сдържаме, ако отново атакуват инфраструктурата ни

Иран няма да прояви никаква сдържаност, ако енергийната му инфраструктура бъде атакувана отново, предупреди днес външният министър Абас Арагчи, цитиран от Франс прес и БТА.

Подобни предупреждения отправиха и представители на иранските въоръжени сили, както и Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

"Нашият отговор на израелската атака срещу инфраструктурата ни мобилизира само малка част от силата ни. Няма да проявим никаква сдържаност, ако инфраструктурата ни бъде ударена отново", написа Арагчи в социалната мрежа "Екс".