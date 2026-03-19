ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22504061 www.24chasa.bg

Израел унищожил ирански военни кораби в Каспийско море

5196
Каспийско море СНИМКА: Pixabay

Израелските военновъздушни сили обявиха, че са извършили мащабни бомбардировки срещу ирански военни кораби и инфраструктура в Каспийско море в северната част на Иран, предаде Франс прес, съобщава БТА.

"Вчера израелски изтребители удариха ключова инфраструктура на иранския флот в Каспийско море", се казва в изявление на израелската армия. Според съобщението са били поразени пристанищни съоръжения и военноморска база, където са били разположени десетки военни обекти, включително кораби и патрулни лодки.

Това е "един от най-значимите удари" от началото на израелско-американската офанзива срещу Иран, започнала на 28 февруари, посочи израелската армия, като публикува и изображения, за които твърди, че показват резултатите от бомбардировките.

Израелският военен говорител Надав Шошани, цитиран от Ройтерс, потвърди, че израелските военновъздушни сили са нанесли удари по ирански цели в Каспийско море и че са унищожили военноморските сили на Техеран в този район.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

