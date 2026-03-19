След серията убийства: Русия обяви, че ще повиши сигурността на висшите си военни

Русия ще увеличи защитата на високопоставени военни представители след поредица убийства и опити за убийство, за които обвинява Украйна, заяви директорът на Федералната служба за сигурост Александър Бортников, цитиран от Ройтерс, съобщава БТА.

Защитата на високопоставени фигури в Русия от ранга на първия заместник-началник на Главната управление на Министерството на отбраната генерал-лейтенант Владимир Алексеев ще бъде засилена, заяви пред колегията на Генералната прокуратура Бортников, цитиран от ТАСС.

На 6 февруари срещу Алексеев, първи заместник-началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили, беше извършено покушение, при което той е бил прострелян три пъти, но оцеля. Нападението беше извършено в жилищната сграда, в която живеел, в Москва. Следственият комитет на Руската федерация образува наказателно дело за опит за убийство. Украйна отрича да има участие в покушението.

Бортников днес каза, че състоянието на Алексеев се подобрява.