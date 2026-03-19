Руски изтребител за пореден път нарушил въздушното пространство на Естония

Естония съобщи, че вчера изтребител „Сухой Су-30" е навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната за около една минута в близост до остров Вайндлу в Балтийско море, предаде ДПА, позовавайки се на естонските въоръжени сили, съобщава БТА.

Италианските ВВС реагираха на нарушаването на въздушното пространство, каза естонският външен министър Маргус Цахкна в изявление, като добави, че „не е имало заплаха за сигурността на Естония".

Цахкна заяви, че външното министерство е извикало изпълняващия длъжността шарже д'афер на руското посолство и му е връчило нота за нарушението.

Инцидентът следва поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия през миналата година, включително с военни дронове над източния фланг на НАТО, което предизвика тревога сред съюзниците в Европа.

Според Естония на 19 септември три руски изтребителя са прелетели над Естония без разрешение за около 12 минути, преди да бъдат ескортирани извън въздушното пространство от италиански изтребители Ф-35. Русия тогава отрече да е нарушила въздушното пространство.

В отговор Естония поиска свикване на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН и консултации със съюзниците си съгласно Член 4 от Договора за НАТО. В последващо изявление военният алианс предупреди Русия да не допуска по-нататъшни нарушения на границите, заплашвайки с употреба на сила.

Естония, Латвия и Литва, и трите страни членки на НАТО, не разполагат със собствени изтребители, затова въздушното им пространство се охранява от военния алианс от 2004 г. насам. Съюзниците разполагат изтребители и личен състав на ротационен принцип в трите балтийски държави, които граничат с руска територия, отбелязва ДПА.