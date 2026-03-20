Кръвно изследване вместо скалпел - бъдещето на онкологията е реалност в "папската болница"

В университетската болница "Джемели" в Рим правят персонализирана терапия чрез течна биопсия и прецизна геномика

Марко е 58-годишен мъж от Рим, който преди няколко седмици получава новина, която никой не би искал да чуе - диагностициран е с рак на белия дроб.

Лекарите му обясняват, че за да се разбере точно какъв е видът на тумора и кои терапии биха били най-ефективни, обикновено се извършва биопсия на тъкан, при която се взема малко парче от самия тумор. За Марко това би означавало инвазивна процедура с рискове и значително време за възстановяване, а туморът му се намира на труднодостъпно място в белия дроб. Страхът и тревогата му стават все по-големи, докато лекарите не му предлагат нещо ново, което преди няколко години изглеждаше като далечно бъдеще, а сега вече е реалност - течна биопсия. В Италия тя се извършва в Университетската поликлиника “Агостино Джемели” IRCCS. За милиони хора по света тя е позната като папската болница, тъй като там се лекуваха многократно Йоан Павел II и Франциск.

Какво всъщност представлява “Джемели”? Това е място, където се съчетават лечение, образование и научни изследвания, и е един от най-големите университетски болнични центрове в Италия.

Лидер е в онкологичната диагностика и терапия. От основаването си на 10 юли 1964 г. като част от католическия университет “Сакро Куоре” болницата се превръща в център за високо качество на медицинската грижа и изследвания. През 2018 г. тя получава статут на IRCCS, което означава институция за научноизследователска и лечебна дейност с най-висок национален ранг. Това ѝ позволява да съчетава клинична помощ с научна иновация на световно ниво. Днес

“Джемели” е най-големият онкологичен център в Италия

по брой лекувани пациенти, с над 61 хил. онкологични случая годишно, включително хоспитализации, амбулаторни посещения и инфузионни терапии.

Марко научава, че вместо традиционната биопсия може да се възползва от течната биопсия FPG360 - метод, който позволява да се открият фрагменти от циркулираща туморна ДНК (ctDNA) директно от кръвта му. Всичко се случва с едно обикновено венозно вземане на кръв, без инвазивна операция и без дълъг престой в болницата. Това е технология, която досега се извършваше предимно в специализирани центрове в чужбина. Благодарение на партньорството между “Джемели” и американската компания Guardant Health болницата вече може да прави тестовете in house, като същевременно гарантира точността и стандартизацията, присъщи на водещите международни лаборатории.

Стая за химиотерапия в “Джемели” СНИМКА: АВТОРЪТ

“В “Джемели” ние можем да извършваме тези тестове, както би ги направил индустриален център в САЩ. Това съкращава времето за анализ и подобрява качеството на грижата за пациента”, обяснява проф. Антонио Гасбарини, директор научно направление на IRCCS Gemelli.

Процесът на течната биопсия е сложен,

но за Марко всичко се случва почти незабелязано. Кръвната му проба се обработва в специализирана лаборатория, наречена Facility Genomica. Там се извършва анализ на ДНК и РНК, за да се открият генетични промени, които определят най-подходящите терапии. Лабораторията е уникална с това, че съчетава високо автоматизирани технологии, способни да извършват сложни геномни анализи, с внимателно контролирани процедури за безопасност и точност. Тук се развиват и няколко важни проекта: FPG500, който проследява над 500 гена, свързани с различни видове рак; Gen&Rare, посветен на редки заболявания и метаболитни синдроми чрез анализ на цял екзом (“работещата” част от ДНК, която кодира протеини); FPG360, който е тясно свързан с течната биопсия и позволява на пациентите като Марко да получат висококачествени стандартизирани резултати, които директно насочват терапията им.

Благодарение на тези технологии лекарите могат да идентифицират конкретни мутации и да изберат персонализирана терапия, която атакува точно характеристиките на тумора на Марко. В случай че се открие мутация EGFR, той може да получи целенасочена терапия вместо стандартна химиотерапия, която засяга целия организъм. Освен това течната биопсия позволява

да се проследява прогресията на заболяването във времето

без нужда от повторни инвазивни процедури, дава по-бързи резултати и намалява стреса и тревогата на пациента.

Абсолютно всички помещения за онкологични изследвания на деца са изрисувани и украсени. СНИМКА: АВТОРЪТ “Нашата цел е да съчетаем клиничната грижа с научната иновация, пациентите получават най-доброто лечение днес, а ние събираме данни, които ще подобрят грижата утре”, допълва проф. Гасбарини.

Всички в Италия знаят, че “Джемели” не е само място за лечение, а и иновационен център, където научните открития се интегрират директно в практическата грижа. Платформата за течна биопсия и лабораторията Facility Genomica позволяват на лекарите да съкратят времето за диагностика, да предложат по-прецизни терапии и да изградят база данни, която ще подобри лечението на пациентите в бъдеще. За Марко това означава шанс да започне лечение възможно най-рано с минимален риск и максимален ефект.

В римската поликлиника високите технологии се съчетават с човешкия подход. Всеки пациент е наблюдаван индивидуално. Анализите, които преди години се изпълняваха само в чужбина, сега се правят тук и сега, като дават възможност за по-ранна и по-ефективна терапия. По този начин поликлиниката се утвърждава като водещ център за прецизна медицина, а течната биопсия и Facility Genomica демонстрират как бъдещето на онкологията вече е реалност.

От няколко години в поликлиниката съществува и болнично отделение, което променя представата за онкологично лечение. Иновативният център по лъчетерапия, наречен Art4ART (Arte per la Radioterapia Avanzata - изкуство за напреднала лъчетерапия), съчетава високи технологии, изкуство и зелена среда, за да превърне терапевтичния път на пациентите в по-човешко преживяване. Те влизат в символично артистично пространство още от входа - художествени инсталации, вдъхновени от темата за водата, създават усещане за спокойствие и пречистване. Всяка зона е оборудвана с интерактивни дисплеи, които предлагат художествено и мотивационно съдържание. Пациентите могат да гледат филм или концерт, да направят виртуална разходка из музей, да “посетят” ателието на артист или да се потопят в природен пейзаж чрез прожекции. Налична е и специална кинозала за колективни преживявания, както и мултимедийна стая за консултации, която подобрява комуникацията между лекар и пациент.

Според ръководството на болницата изкуството не е просто украса, а средство за ангажиране на емоционалната сфера на болния човек. То помага да се намалят тревожността и стресът, свързани със заболяването, и превръща болничния престой в по-позитивно преживяване. Особено силен символичен акцент в отделението е поставен върху природата и идеята за пролетта като време на възраждане. Пролетта е сезонът, в който природата разцъфтява отново с ярки цветове и аромати, напомняйки, че всяко разлистване идва след преодоляната зима. Именно тази метафора стои в основата на изграждането на вертикалните градини в Центъра по лъчетерапия. Тяхната цел е

да вдъхнат на пациентите усещането за нова пролет

в живота им дори в трудния момент на онкологично заболяване.

Вертикалните градини са изградени от живи растения, разположени в четири специални витрини, оборудвани със системи за напояване, осветление и вентилация, които отговарят на всички хигиенно-санитарни изисквания. Те са сред първите в света, реализирани в болнично отделение, тъй като се осветяват изцяло с изкуствена светлина и разполагат със сложна система за филтрация на въздуха, предназначена да предотвратява всякакъв риск от замърсяване за пациентите.