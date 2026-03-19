Живеещият в изгнание руски опозиционер Иля Яшин ще формира политическа партия

Руският опозиционер Иля Яшин, който бе освободен от затвора и изгонен от родината си при размяна на затворници, обяви, че ще формира политическа партия зад граница, предаде ДПА.

"Планираме това лято да организираме учредително събрание и то, разбира се, ще бъде публично", съобщи 43-годишният Яшин в разпространено днес видеообръщение, допълва БТА.

Руският дисидент добави, че тази партия е нужна, за да се мобилизират пацифистки настроените активисти и опозиционери. По думите му има цели, които поддържаните от тези хора блогове не могат да постигнат. Яшин не поясни дали има известни фигури от опозицията, живеещи в изгнание, които биха се присъединили към новата партия. Той отбеляза, че дисидентите в Русия не могат да формират партии заради упражняваните от държавата репресии. Яшин нарече парламентарно представените политически сили "марионетки" на руския президент Владимир Путин.

По-късно тази година в Русия ще се произведат избори за Държавна дума (долната камара на парламента).

Яшин дълги години беше близък довереник на критика на Кремъл Алексей Навални, който почина в затвора преди две години. Навални излежаваше 19-годишна присъда по редица обвинения. Яшин бе освободен през 2024 г. при размяна на затворници и оттогава живее в Берлин.