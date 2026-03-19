Иранска ракета удари петролна рафинерия в израелския град Хайфа

Иранска ракета порази петролна рафинерия в северния израелски град Хайфа, но няма значителни щети, съобщи израелското Министерство на енергетиката, цитирано от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

Енергийният министър Ели Коен каза, че електроснабдяването в района временно е било прекъснато, но вече е възстановено за повечето потърпевши потребители.

"Щетите по електропреносната мрежа на север са локализирани и не са значителни", заяви той, като допълни, че ключовата инфраструктура не е сериозно засегната.

Израелската обществена телевизия (Kan) излъчи кадри, показващи гъст сив дим над индустриалната зона. Според властите няма данни за изтичане на опасни вещества.

Министерството на околната среда съобщи, че екипи за спешна реакция са изпратени на място след сигнал за паднали отломки от прехваната ракета и потенциален инцидент с опасни материали. Полицията също е разположила сапьорски екипи на няколко места в града.

Рафинерията в Хайфа е най-голямата в Израел. Тя се намира в голяма индустриална зона в третия по големина израелски град, отбелязва АФП.