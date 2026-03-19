Откриха 11 българи и украинци в нелегална фабрика за цигари до Верона (Обзор)

Съоръжението било с производствен капацитет от 4 млн. къса на ден

Финансовата гвардия на Италия, действаща под координацията на Европейската прокуратура, разкри и конфискува мащабна нелегална фабрика за производство на цигари в Кастаняро, провинция Верона. При операцията бяха иззети 17 тона готови за продажба цигари, 8 тона нарязан тютюн и високотехнологично оборудване на стойност над 2 млн. евро, съобщиха италианските медии.

Съоръжението, разположено върху площ от над 5000 кв. м, е било изградено според най-съвременни индустриални стандарти и е имало капацитет да произвежда около 4 млн. цигари дневно. Вътре разследващите открили значителни количества суровини и материали, сред които 108 палета и опаковъчни елементи с логата на известни търговски марки, което потвърждава наличието на мащабна схема за фалшифициране.

Допълнителни складове, свързани със същата логистична мрежа и разположени в Монселиче и Тераса Падована, също са били обект на акцията. Там са конфискувани още 31 палета с материали за производство и 9 тона нелегално произведени цигари.

Особено внимание привлича значителното участие на чуждестранни работници.

При проверката в обекта са открити 11 българи и украинци, настанени в импровизирани помещения в самата фабрика. Те са работили и живели при крайно лоши условия. Заедно с двамата италиански собственици на обекта те са предадени на съдебните власти по обвинения в контрабанда на тютюневи изделия и фалшифициране на марки.

Ако конфискуваните цигари бяха достигнали до пазара, щетите за държавния бюджет и този на ЕС под формата на неплатени акцизи и ДДС биха възлизали на около 3,5 млн. евро. Самото съоръжение е генерирало приблизително 700 хил. евро незаконна печалба на ден, което означава над 240 млн. евро годишно, с щети за публичните финанси, оценени на около 160 млн. евро.