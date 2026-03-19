Беларус освободи 250 политически затворници, САЩ облекчават санкции срещу Минск

Правителството на Беларус освободи днес 250 политически затворници след преговорите между специалния пратеник на САЩ Джон Коул и беларуския президент Александър Лукашенко, като 235 от тях ще бъдат освободени в страната, а други 15 ще бъдат изпратени в Литва, съобщи посолството на САЩ във Вилнюс, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сред освободените затворници е била и Марфа Рабкова, координатор на мрежата от доброволци на беларуската правозащитна организация "Вясна". Рабкова беше арестувана през септември 2020 г. и излежаваше присъда от 14 години и 9 месеца лишаване от свобода за "екстремизъм" и други обвинения, които тя отрича. Нейни поддръжници посочват, че Рабкова е имала сериозни здравословни проблеми в затвора.

По данни на "Вясна" в Беларус има повече от 1100 политически затворници.

Вашингтон обяви също, че ще премахне някои от санкциите срещу беларуския финансов сектор и определени компании, занимаващи се с обработката на калий.

"САЩ ще отменят санкциите срещу Белинвестбанк, Беларуската банка на развитието, както и Министерството на финансите", заяви специалният пратеник Джон Коул след преговорите, цитиран от Белта.

"Съединените щати също така взеха решение да премахнат две беларуски компании от всички списъци за санкции. Това са "Беларускалий" и експортният ѝ клон "Беларуска калийна компания", добави Коул.

Американският специален пратеник посочи също така, че в хода на преговорите е било обсъдено и възможно посещение на президента на Беларус в САЩ, както и въпроси, свързани с двустранните отношения между Минск и Вашингтон, като например възобновяването на работата на американското посолство в беларуската столица, съобщава още Белта.

Беларуският президент Александър Лукашенко се опитва да нормализира отношенията си с Вашингтон след продължила години наред международна изолация и санкции в замяна на облекчаването на рестриктивния режим в постсъветската държава, на която той е начело от 1994 г. насам, отбелязва Ройтерс.