Иран атакува американски F-35, невидим за радарите

Иран е извършил атака срещу американски F-35 (многоцелеви стелт-изтребител) и израелска нефтопреработвателна рафинерия. Това се случва, докато Техеран продължава да води мащабна икономическа война срещу САЩ и Израел, пише "Дейли мейл".

Военният изтребител на стойност 100 милиона долара летял над Иран по време на бойна мисия, когато бил ударен и повреден, което принудило пилота да извърши аварийно кацане на американска въздушна база в Близкия изток.

Капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ, заяви, че самолетът е кацнал безопасно, а пилотът не е пострадал.

Междувременно Иран атакува и нефтопреработвателния завод „Базан" в израелския пристанищен град Хайфа. На кадри се вижда как от нефтопреработвателните съоръжения се издига черен дим.

Израелските военни настояват, че не са нанесени сериозни щети и твърдят, че ударите са причинени от фрагменти от прехваната ракета, изстреляна от Иран.

Това се случва, след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че светът трябва да "благодари" на Доналд Тръмп за войната в Иран.

По-рано Иран предприе нова атака с дронове срещу две нефтопреработвателни рафинерии в Кувейт, след като снощи удари пет енергийни обекта в Персийския залив в отговор на израелски удар срещу газовото находище „Южен Парс".