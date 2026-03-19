Шефката на US разузнаването: Целите на САЩ и Израел при военната кампания в Иран не са еднакви

Директорката на американското Национално разузнаване Тълси Габард заяви днес на изслушване пред Комисията по разузнаване към Камарата на представителите в Конгреса, че целите на САЩ и Израел по време на военната кампания в Иран не са еднакви, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Целите, които са били набелязани от президента (Доналд Тръмп), са различни от целите, набелязани от израелското правителство“, каза Габард. „От операциите може да видим, че израелското правителство се е фокусирало върху неутрализирането на иранското ръководство. Президентът заяви, че неговите цели са да унищожи способността на Иран да изстрелва балистични ракети, да произвежда балистични ракети и военноморските му сили“, заяви тя.

По-рано американският министър на отбраната Пийт Хегсет каза, че целите на САЩ, определени директно от президента Тръмп, който поставя Америка на първо място, остават точно същите, каквито са били още от началото на ударите срещу Иран.

САЩ и Израел многократно се опитват да подчертаят тясната си координация при съвместните въздушни удари срещу Иран, но официални представители и от двете страни признават, че целите им не са еднакви.

Администрацията на президента републиканец изпраща противоречиви сигнали относно състоянието на ядрената програма на Иран. В периода преди началото на войната някои високопоставени официални представители казват, че Иран е на седмици от създаване на ядрено оръжие, докато други, включително самият президент, твърдят, че предишната американско-израелска операция от миналото лято е унищожила тази програма.

Иран от своя страна поддържа позицията, че ядрената му програма има изцяло мирни цели.

На днешното изслушване в Камарата на представителите, продължило около два часа и половина, Габард заяви, че американското разузнаване има „висока степен на увереност“, че знае къде Иран съхранява запасите си от високообогатен уран, но отказва да обсъжда публично дали САЩ разполагат със средства да ги унищожат.

Атака срещу газово находище

Различията между съюзниците се видяха ясно снощи, когато Доналд Тръмп заяви в социалните мрежи, че Вашингтон „не е знаел нищо“ за израелската атака срещу газовото находище „Южен Парс“ в Иран. Тази атака предизвиква ирански удар по енергийна инфраструктура в Катар. Тръмп допълни, че Израел няма да атакува отново находището, освен ако Иран не предприеме нови действия срещу Катар.

На въпрос от конгресмена демократ Хоакин Кастро от щата Тексас на какво се дължи решението на Израел да атакува иранска енергийна инфраструктура, въпреки призивите на Тръмп тези обекти да бъдат пощадени, Габард отговори, че няма обяснение.

Изслушването на Габард в Камарата на представителите идва, след като ден по-рано тя, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и други ръководители на американски разузнавателни агенции дадоха показания и пред Комисията по разузнаване в Сената.

И на двете изслушвания Габард бе запитана дали смята, че Иран е представлявал „непосредствена“ заплаха за САЩ, която да оправдае американско-израелските въздушни удари, започнали на 28 февруари.

Директорът на американския център за борба с тероризма Джоузеф Кент стана първият високопоставен представител на администрацията на Тръмп, подал оставка заради войната с Иран, като заяви, че Иран не е представлявал непосредствена заплаха за Съединените щати.

Габард подчерта и на двете изслушвания, че единствено президентът Тръмп има правомощието да прецени дали САЩ са изправени пред непосредствена заплаха.