ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Историята с Пънч завършва с романс - бебето-макак ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22505093 www.24chasa.bg

Москва: Умишлен е ударът, при който двама журналисти от RT бяха ранени в Ливан

4056
Мария Захарова Снимка: Екс/Globe Eye News

Москва осъди нанасянето на "умишлен удар", при който бяха ранени двама журналисти на руската медия Ар Ти (RT) в Южен Ливан, където Израел извършва военна операция, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

На видеозапис, публикуван от Ар Ти, се вижда как един от журналистите - Стив Суини, носещ бронежилетка с надпис "Press", започва да говори пред камерата, малко преди да се чуе експлозия на няколко метра от него.

Съобщението, придружаващо видеозаписа на руската медия гласи, че то показва "точната минута, в която израелска ракета се взривява близо до журналисти от Ар Ти". И двамата представители на медията са били ранени.

"В контекста на убийството на 200 журналисти в ивицата Газа, не може да определим това, което се случи днес, като неволен инцидент", заяви говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова в "Телеграм", без обаче да уточни коя страна носи отговорност за удара.

Според "Ръптли", филиал на Ар Ти, журналистите на медията са се намирали в Южен Ливан, където Израел, който в момента е във война с проиранската ливанска групировка "Хизбула", води широкомащабна военна операция за създаването на "буферна зона" в района.

Посолството на Русия в Ливан осъди инцидента и настоя за извършването на "подходящо разследване".

От своя страна, Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че не са взели на прицел нито цивилни, нито журналисти и посочиха, че неколкократно са призовали за евакуацията на района, където се е намирал екипът на Ар Ти преди нанасянето на ударите. 

През изминалата година бяха убити 129 журналисти и служители на медии в световен мащаб, сочат данни на Комитета за защита на журналистите, който приписва две трети от смъртните случаи на журналисти на Израел.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)