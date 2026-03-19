Международната морска организация призова за хуманитарен коридор в Ормузкия проток

Ормузкия проток КАДЪР: Google Maps

Международната морска организация (ММО) прие декларация, в която призовава за създаване на безопасен морски коридор за евакуация на търговски кораби, блокирани в Персийския залив, след като Иран затвори стратегическия Ормузки проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Генералният секретар на ММО Арсенио Домингес подчерта, че решението има ключово значение за сигурността на корабоплаването и е насочено към предотвратяване на хуманитарна и икономическа криза.

"Конкретното решение, което взехте - създаването на хуманитарен коридор за евакуация на кораби, е от особено рационално значение", заяви Домингес в заключителното си изказване след двудневната извънредна среща на специализираната агенция на ООН в Лондон. 

