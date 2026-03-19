Иранският режим екзекутира шампион по борба

Съдебната власт на Ислямската република Иран е пренебрегнала предупреждението на Държавния департамент на САЩ и молбите на елитни ирано-американски борци да не бъде екзекутиран 19-годишният шампион по борба Салех Мохамади, съобщава Fox News. Той е бил убит заради това, че е протестирал срещу режима на Хаменей.

Според иранско-американски активисти за правата на човека Мохамади е бил екзекутиран чрез публично обесване. Това се разглежда като варварски ход на иранския режим, целящ да потуши продължаващото протестно движение, целящо да го свали.

Нима Фар, активист за правата на човека и ирански борец, който е експерт по елитната иранска борба, заяви пред Fox News Digital: „Екзекуцията му беше явно политическо убийство, част от практиката на Ислямската република да се насочва срещу спортисти, за да смаже несъгласието и да тероризира обществото, както се видя с Навид Афкари и други, екзекутирани въпреки международния протест".

"Международният олимпийски комитет и Световната федерация по борба трябваше да се намесят решително с публични ултиматуми, заплашвайки с незабавно отстраняване на иранския Национален олимпийски комитет и федерациите, ако екзекуцията бъде изпълнена, вместо да разчитат на неефективна тиха дипломация, предвид собствените си ангажименти да защитават спортистите от политически мотивирани вреди", добави още той.

Фар призова властите в борбата да предприемат действия.

„Иран трябва да бъде изключен от международни състезания, докато не спре екзекуциите на протестиращи и спортисти, не освободи тези, които са в затвора след фалшиви съдебни процеси, и не прекрати репресиите срещу състезатели, които изразяват мнението си или дезертират", посочи активистът.

В края на януари от официалния профил на Държавния департамент на САЩ написаха в "Екс": "Съединените щати са дълбоко загрижени от информацията, че 19-годишният шампион по борба Салех Мохамади е заплашен от екзекуция в най-близко бъдеще. Режимът на Ислямската република Иран избива млади хора и унищожава бъдещето на Иран. Призоваваме иранския режим да спре екзекуцията на Салех Мохамади и на всички осъдени на смърт за това, че са упражнили своите основни права".

Iran International съобщи, че иранският режим е обесил Мохамади и още двама иранци - Мехди Гасеми и Саид Давуди. Те били обвинени в убийството на двама полицаи по време на протестите в Иран, съобщи информационната агенция „Мизан".