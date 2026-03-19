МВФ: От началото на войната в Близкия изток нито една държава не е искала помощ от нас

Инфлацията може значително да се ускори при трайно повишение на цените на енергията, предупреди днес Международният валутен фонд (МВФ), информира Франс прес.

От началото на военните действия в Близкия изток нито една държава не е поискала финансова помощ от институцията във връзка с неблагоприятните ефекти от войната на САЩ и Израел срещу Иран, заяви по време на пресконференция днес говорителят на базираната във Вашингтон институция Джули Козак.

„Но, разбира се, с развитието на ситуацията и с преоценката на нуждите от финансиране и наличните възможности от страна на държавите, ние сме готови да ги подкрепим, използвайки всички инструменти, с които разполагаме“, добави Козак.

Според нея „ако цените на петрола останат високи в продължение на една година, бихме могли да наблюдаваме съществени отражения върху инфлацията“.

Блокадата на Ормузкия проток, през който обикновено преминава около 20 на сто от световните доставки на петрол и природен газ, както и множеството атаки срещу енергийна инфраструктура в Близкия изток, доведоха до рязко поскъпване на суровия петрол и газа, съобщава БТА.