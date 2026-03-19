Обединеното кралство планира да изгради сателитно наблюдателно съоръжение в Кипър

Британската военновъздушна база Акротири на остров Кипър КАДЪР: Екс/@clashreport

Обединеното кралство планира да изгради сателитно наблюдателно съоръжение на стойност 20,3 милиона евро в британската военновъздушна база Акротири в южната част на остров Кипър, съобщават британски медии, цитирани от електронното издание на в. „Сайпръс мейл“.

Според предоставената информация проектът, известен като „Ноктис-2“ (Noctis-2), включва внедряването на усъвършенствани оптични системи, работещи с инфрачервен телескоп, което може да осигури непрекъснато наблюдение на геостационарната орбита и проследяване на сателити, разположени на приблизително 36 000 километра над Земята. По думите на официални лица се очаква технологията да подобри откриването и оценката на потенциални заплахи за британската военна инфраструктура в региона, съобщава БТА. 

Според британските медии проектът ще бъде реализиран в Кипър не само заради наличието на две британски военни бази там – Акротири и Декелия, но и заради по-ясното небе и близостта до Екватора, които подобряват видимостта на геостационарните сателити. Според източници, цитирани от медиите, новото съоръжение ще бъде разположено в Кипър, но ще се управлява дистанционно от ескадрилата за космически операции на Кралските военновъздушни сили (RAF), като данните ще се предават до националния център за космически операции на Обединеното кралство. 

