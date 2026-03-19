"Хизбула" отрече да има спящи клетки в Кувейт

"Хизбула" СНИМКА: Уикипедия

Ливанското шиитско движение "Хизбула" отново отрече да има свои "спящи клетки" в Кувейт, след като тази седмица емирството заяви, че е разбило две такива клетки, свързани с проиранската групировка, чиито членове са извършвали "саботаж" и атаки по инфраструктура от първостепенно значение, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Хизбула" отново категорично и ясно отрича неоснователните обвинения на Министерството на вътрешните работи на Кувейт, според които групировката поддържа клетки, мрежи или извършва операции на територията на страната", се казва в изявление на ливанското шиитско движение.

Властите в Кувейт обявиха вчера, че са разбили предполагаема клетка от 10 лица, свързана с "Хизбула", като уточниха, че са "предотвратили терористичен заговор, насочен срещу обекти от първостепенно значение".

"Хизбула" вече отрече да е извършвала някаква дейност на територията на Кувейт, който обяви, че е арестувал 16 лица - 14 кувейтски граждани и двама ливанци, свързани с групировката, които са готвели "саботаж".

През последните няколко години отношенията между Ливан и страните от Персийския залив, сред които и Кувейт, се обтегнаха, тъй като тези държави изразиха загриженост заради влиянието на "Хизбула", отбелязва АФП.

