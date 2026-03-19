ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Киев: Най-ожесточените сражения днес бяха в Донецка област. Русия: Превзехме 2 села

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

От тази сутрин до 16 ч. (и българско време) днес на украинска територия са били регистрирани 91 сражения с руската армия, каза Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Укринформ.

В редовната сводка, публикувана във "Фейсбук", пише, че руската армия е съсредоточила главните си усилия на три направления в Донецка област - Константиновското, Покровското и Лиманското.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи днес за две превзети села в този източен украински регион, предаде ТАСС, цитирана от БТА. 

Става въпрос за Павловка в Константиновски район и за Фьодоровка Вторая в Лиманската градска община в Краматорски район. 

Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.

Представители на руските въоръжени сили коментираха пред ТАСС, че превземането на Павловка засилва натиска върху украинските войски в град Дружковка и затяга обръча около Константиновка. Контролът върху Фьодоровка Вторая дава възможност за настъпление към Краматорск и Славянск - двата най-големи града в Донецка област, които остават под в ръцете на украинската армия, добавиха цитираните източници.

Според геолокационни карти, публикувани на сайта на американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, руските въоръжени сили са в южните покрайнини на Константиновка и се намират на по няколко километра от Дружковка, Краматорск и Славянск.

Русия твърди, че е превзела над 80% от Донецка област, която обяви още през септември 2022 г. за анексирана. Нейното искане Украйна да изтегли войските си от останалата част от региона е един от основните препъникамъни в мирните преговори, които двете страни водят с посредничеството на САЩ.

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

