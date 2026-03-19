ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Висш американски генерал: Армията на САЩ не провеж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22505447 www.24chasa.bg

Нидерландия спря временно екстрадирането на бежанци към Иран

Знамето на Нидерландия Снимка: Уикипедия

Нидерландия спря за срок от 6 месеца разглеждането на решенията за екстрадиране на ирански граждани, кандидати за убежище, заради несигурното развитие на ситуацията в Иран, съобщи нидерландският министър на миграцията Барт ван ден Бринк в писмо до парламента, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Службата за имиграция и натурализация на Нидерландия ще спре разглеждането на повечето молби за убежище, подадени от ирански граждани, а принудителното връщане на някои от тях ще бъде временно преустановено, посочи министърът.

Ван ден Бринк отбеляза, че развитието на събитията в Иран и в региона на Близкия изток показват, че ситуацията ще остане непредвидима и е малко вероятно да се стабилизира в близко бъдеще.

Ще се прилагат изключения за лица, заподозрени в извършването на военни престъпления и други тежки закононарушения.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

