Нидерландия спря временно екстрадирането на бежанци към Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нидерландия спря за срок от 6 месеца разглеждането на решенията за екстрадиране на ирански граждани, кандидати за убежище, заради несигурното развитие на ситуацията в Иран, съобщи нидерландският министър на миграцията Барт ван ден Бринк в писмо до парламента, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Службата за имиграция и натурализация на Нидерландия ще спре разглеждането на повечето молби за убежище, подадени от ирански граждани, а принудителното връщане на някои от тях ще бъде временно преустановено, посочи министърът.

Ван ден Бринк отбеляза, че развитието на събитията в Иран и в региона на Близкия изток показват, че ситуацията ще остане непредвидима и е малко вероятно да се стабилизира в близко бъдеще.

Ще се прилагат изключения за лица, заподозрени в извършването на военни престъпления и други тежки закононарушения.