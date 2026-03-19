Париж: Следим процеса срещу Имамоглу

Говорителят на френското министерство на външните работи Паскал Конфаврьо заяви днес, че Париж внимателно следи съдебния процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу и призова за спазване на политическия плурализъм и правото на справедлив процес в Турция, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Франция следи с внимание процеса срещу временно отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, както и множество представители на опозицията и техни сътрудници, който започна на 9 март“, заяви днес Конфаврьо, като подчерта, че „година след ареста на Имамоглу, Франция отново изразява дълбоката си загриженост“. „Спазването на правата на опозиционните избраници и на политическия плурализъм, правото на справедлив процес, свободите на събиране и изразяване са крайъгълни камъни на правовата държава“, подчерта още Конфаврьо, като отбеляза, че спазването на тези принципи е „централен елемент“ в отношенията между Турция и Франция, както и в отношенията между Европейския съюз и Турция.

Новината идва на фона на продължаващия съдебен процес срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми, сред които още няколко кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), който започна миналата седмица при напрегната обстановка. Според обвинителния акт на турската прокуратура организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на истанбулската община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“, „укриване на доказателства за престъпление“ и др., като за него прокурорите искат присъда до 2352 години затвор.

Имамоглу бе задържан на 19 март миналата година по обвинения в корупция, припомня Франс прес, като подчертава, че именно с ареста му миналата година започна вълна от протести в Турция, определяни като най-масовите демонстрации в страната от 2013 година насам. Хиляди хора се включиха в митинг в центъра на Истанбул вчера, за да отбележат една година от задържането на Имамоглу.