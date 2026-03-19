Моди обсъди войната в Близкия изток с лидерите на Катар, Франция, Йордания, Оман и Малайзия

Индийският премиер Нарендра Моди днес проведе телефонни разговори с лидерите на Катар, Франция, Йордания, Оман и Малайзия във връзка с развитието на ситуацията в Близкия изток, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.

Моди остро осъди атаките срещу енергийната инфраструктура в региона. Той подчерта в хода на разговорите си с петимата лидери, че има нужда от диалог и дипломация за бързото възстановяване на мира, сигурността и стабилността и че е важно да се гарантира безопасното и свободно корабоплаване в Ормузкия проток.

Разговарях с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, "моя брат", и предадох топли поздравления за Рамазан Байрам на него и на народа на Катар, написа Моди в социалната платформа "Екс". Той повтори пред Ал Тани, че Индия е солидарна с Катар и че остро осъжда атаките срещу енергийната инфраструктура в региона. "Изразих благодарност за грижата и подкрепата, предоставена на индийската общност, и изразих надежда в региона да възтържествуват мирът и стабилността. Ние подкрепяме безопасното и свободно корабоплаване през Ормузкия проток“, добави Моди.

Индийският лидер също така нарече йорданския крал Абдула Втори "свой брат", и го поздрави за празника Рамазан Байрам. "Изразихме загриженост от развоя на ситуацията в Западна Азия и подчертахме необходимостта от диалог и дипломация за бързото възстановяване на мира, сигурността и стабилността в региона. Атаките срещу енергийната инфраструктура в Западна Азия са осъдителни и могат да доведат до предотвратима ескалация", написа Моди в "Екс". Индийският премиер отбеляза, че Индия и Йордания подкрепят безпрепятствения обмен на стоки и енергия. "Дълбоко оценявам усилията на Йордания за улесняване на безопасното завръщане на индийците, блокирани в региона“, добави той.

В друга публикация в "Екс" Моди съобщи, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон. "Разговарях с моя скъп приятел - президента Еманюел Макрон, относно ситуацията в Западна Азия и спешната нужда от деескалация, както и от необходимостта от връщане към диалога и дипломацията. Очакваме с нетърпение да продължим тясното си координиране за напредък на мира и стабилността в региона и отвъд него", написа Моди.

"Благодаря ти, скъпи приятелю. Индия и Франция работят в тясно сътрудничество за намаляване на напрежението в региона и за запазване на дипломацията в основата на нашите усилия за мир", написа от своя страна Макрон в социалната платформа "Екс".

Моди отбеляза, че е имал "продуктивен разговор" със "своя брат" султана на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид, и е предал предварителни поздравления за Рамазан Байрам на народа в тази страна от Залива. "Изразихме съгласие за необходимостта да се даде приоритет на диалога и дипломацията за деескалация и последващо възстановяване на мира и стабилността", отбеляза Моди. Той отново заяви, че Делхи осъжда нарушаването на суверенитета и териториалната цялост на Оман и оцени усилията на Тарик Ал Саид за улесняване на безопасното завръщане на хиляди хора, включително индийци, в родните им страни.

В разговора си с малайзийския премиер Ануар Ибрахим индийският премиер предаде поздравления на него и на народа на страната му за предстоящия празник Рамазан Байрам. "Обсъдихме дълбоко тревожната ситуация в Западна Азия и препотвърдихме споделения си ангажимент за деескалация и ранно възстановяване на мира и стабилността чрез диалог и дипломация“, каза той, цитиран от БТА.

Моди разговаря два пъти с емира на Катар, краля на Йордания и султана на Оман, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран на 28 февруари. Моди разговаря днес и с Еманюел Макрон и Ануар Ибрахим за първи път от началото на конфликта. От 28 февруари индийският премиер се чу по телефона с редица световни лидери, включително на Саудитска Арабия, Бахрейн, ОАЕ, Израел и Иран.