Курти за сръбските учения в пограничните райони: Международната общност да накаже Сърбия

Премиерът на Косово Албин Курти определи като „изключително тревожни“ ученията на сръбската армия близо до границата с Косово, за които вчера информираха кметове от Косово и Южна Сърбия, съобщи вестник „Коха диторе“. Той заяви, че Сърбия използва армията си като „инструмент за изнудване“, за да държи Балканите в постоянно напрежение и призова международната общност да накаже дестабилизиращия подход на Сърбия.

Вчера кметът на източния косовски град Джилян (Гниляне) Албан Хюсени и кметицата на южния сръбски град Прешево Ардита Синани съобщиха, че близо до сръбско-косовската граница, в района на двете населени места, се провеждат сръбски военни учения, които определиха като „притеснителни“ и „провокативни“. За подобни учения съобщи и председателят на Албанския национален съвет – организация, занимаваща се със защитата на правата на албанското малцинство в Сърбия – Енкел Реджепи, който също изрази безпокойство от действията на сръбските военни.

В свое изявление по темата днес Курти заяви, че подобна демонстрация от страна на сръбската армия представлява не само натиск и подстрекаване към напрежение, но и опит за сплашване на живеещите в Сърбия албанци, „които от години са изправени пред административно етническо прочистване от страна на автократичния режим в Сърбия“.

„Тези провокации от страна на подразделението на 63-та парашутна бригада на Сърбия, включващи провеждане на учения с хеликоптери и парашути само на няколко метра от границата с Република Косово, представляват опасна демонстрация на агресия. Тази демонстрация става още по-тревожна, когато си припомним, че същото подразделение е обучавало и подкрепяло групата на престъпника Милан Радойчич, която извърши агресивната и терористична атака в косовското село Банска в община Звечан (през 2023 г.)“, каза още Курти.

На 24 септември 2023 г. в село Банска до Звечан, Северно Косово, група от около 30 въоръжени сърби нападна косовската полиция, при което загинаха един косовски полицай и трима от въоръжените нападатели. Косово нарече случая „терористично нападение“ и обвини Белград, че стои зад атаката, а Белград отрече всякакво участие в нея, пише БТА.

Отговорност за нападението пое Милан Радойчич – бивш заместник-председател на най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, която се ползва с подкрепата на официален Белград. Радойчич беше арестуван в Сърбия и ден по-късно освободен. Впоследствие Интерпол издаде международна заповед за ареста му, а косовската прокуратура повдигна обвинения срещу него и още 45 души по случая Банска. Смята се, че към момента Радойчич се намира в Сърбия, а Косово настоява той да бъде екстрадиран и съден в Прищина.

В изказването си косовският премиер също така отбеляза, че според него Белград използва този момент, за да предизвика готовността на местните и международните институции за сигурност и стабилността на Западните Балкани като цяло, в съответствие с интересите на Белград и неговите съюзници – Русия и Иран, пише още „Коха диторе“.

„Институциите на Косово остават бдителни и готови да се изправят срещу всяка заплаха. Но е време международната общност да накаже този дестабилизиращ подход на Сърбия, който пряко застрашава регионалния мир и сигурност. Крайно време е демократичният свят да осъди такива повтарящи се действия на Сърбия и да предприеме конкретни стъпки за защита на правата и свободите на албанците в Прешево, Медведжа и Буяновац (в Южна Сърбия)“, каза Курти в края на изказването си.