Очаква се епизод на замърсяване на въздуха в части от Европа тези дни

През следващите дни в части от Европа се очаква "значителен" епизод на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, предупреди Службата за климатични промени "Коперник" на Европейския съюз, цитирана от АФП.

Това "влошаване на качеството на въздуха" се дължи на фини прахови частици (PM 2,5) в Западна Европа, които ще засегнат няколко държави. Сред тях са Германия, Белгия, Франция, Ирландия, Нидерландия и Великобритания.

"Въпреки че това е обичайно явление през пролетта, то представлява сериозна ситуация, причинена от фини частици, произхождащи от различни източници, и по-специално от селското стопанство", се казва в прессъобщението на "Коперник", цитирано от БТА.

Земеделските стопани са в период на торене, което е източник на емисии на амоняк - силно дразнещ газ и предшественик на фините частици. Стабилните метеорологични условия освен това пречат на разсейването на тези замърсители, които произхождат и от автомобилния транспорт.

Качеството на въздуха ще се влоши допълнително и от увеличаването на количеството на полени от бреза и елша.