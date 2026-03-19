Висш американски генерал: Армията на САЩ не провежда учения за нахлуване в Куба

Въоръжените сили на САЩ не провеждат учения за нахлуване в Куба и не се подготвят активно за превземане на острова, каза генерал Франсис Донован, главнокомандващ силите на САЩ в Латинска Америка, който е начело на Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"САЩ са готови въпреки това да отстранят каквато и да било заплаха срещу американското посолство в Куба, да защитят нашата база в Гуантанамо Бей и да помогнат на правителството ни да се справи с миграционни потоци от острова при нужда", посочи Донован.

Изявлението на Донован бе направено по време на изслушване в Сената, на което беше обсъдено все по-агресивното използване на американската армия в Южна Америка, регион, който администрацията на президента Доналд Тръмп смята за част от зоната на влияние на САЩ.

Тръмп атакува предполагаеми лодки на наркотрафиканти и разширява съюзите си с проамерикански настроени правителства в Южна Америка за борба с трафика на наркотици, отбелязва Ройтерс.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия поддържа постоянен диалог с Куба и обсъжда възможности за предоставянето на помощ на острова, предаде ТАСС.

Коментарите на Песков са във връзка с вчерашната информация на в. "Файненшъл Таймс", според която два танкера с природен газ и петрол се очаква да пристигнат в Куба идния понеделник и в началото на април.