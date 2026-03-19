Италия и Дания: ЕС да се готви за рязко нарастване на мигрантските вълни

Италия и Дания призовават ЕС да се готви за рязко нарастване на мигрантските вълни на фона на ескалиращата война в Близкия изток, предаде ДПА.

"Не може да рискуваме повторение на бежанските и мигрантските потоци към ЕС, които наблюдавахме в периода 2015 - 2016 г.", пишат в общо писмо министър-председателките Джорджа Мелони и Мете Фредериксен. Писмото е адресирано до ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет - Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща и е било изпратено в навечерието на започналата днес двудневна среща на върха на ЕС. Фредериксен и Мелони призовават ЕК да проучи механизми, които могат да служат като "спешна спирачка" в случай на появата на големи мигрантски вълни.

В интервю за датската телевизия Фредериксен посочи като пример за възможна "мярка“ правило, което позволява търсещите убежище да бъдат връщани на границата.

Преди близо 15 години милиони хора избягаха в Европа, предимно от Сирия, където гражданската война бе в разгара си. Международни организации и Европейската комисия казаха, че сега не виждат никакви сигнали, че към Европа ще се насочат големи потоци от мигранти от Близкия изток. Въпреки това продължаващият конфликт принуди милиони хора да напуснат домовете си, а хуманитарната ситуация продължава да се влошава.

Според Мелони и Фредериксен трябва да се предоставя повече помощ на място, за да се предотвратят масовите миграционни потоци към Европа. "Можем да помогнем на повече хора по-добре и по-ефективно, като предоставяме подкрепа директно в техните региони", пишат лидерките на Италия и Дания.

Мелони е известна с твърдата си позиция по отношение на миграцията, а Фредериксен е в разгара на кампанията си за предстоящите следващата седмица парламентарни избори. Датските партии отдавна се надпреварват с призиви за все по-строга миграционна политика, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.